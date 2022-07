In den Waldbrandgebieten im Süden Brandenburgs und in Sachsen gibt es aber am Wochenende Hofnung auf Regen. Nach Angaben des DWD kann der Niederschlag ab dem frühen Samstag Entspannung bringen. In Sachsen sind demnach mehr als zehn Liter Regen pro Quadratmeter binnen zwölf Stunden möglich. Das würde den Meteorologen zufolge die Lage "deutlich" entschärfen. Möglicher Starkregen könnte dagegen in Hanglagen wie in der Sächsischen Schweiz zu einem Risiko für Einsatzkräfte führen.