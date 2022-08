10:13 Uhr | Waldbrandbekämpfung in Tschechien muss fortgesetzt werden

Auch nach 14 Tagen Einsatz ist der Waldbrand im tschechischen Nationalpark Bömische Schweiz an der Grenze zu Sachsen noch nicht vollständig gelöscht. Wie ein Sprecher mitteilte, sind nach wie vor 1.000 Feuerwehrleute vor Ort. Schwierigkeiten bereitet den Einsatzkräften demnach der Wind, der immer wieder versteckte Glutnester entfacht. Insgesamt seien bisher rund 100 Einsatzkräfte verletzt worden - die meisten davon nur leicht. Das Einsatzgebiet der Feuerwehr umfasst noch rund 400 Hektar. Alles in allem sind auf tschechischer Seite mehr als 1.000 Hektar Wald verbrannt.

Als problematisch erweist sich beim Kampf gegen die Flammen das schwer zugängliche Gebiet rund um das Prebischtor. Bildrechte: dpa

Ende der Berichterstattung am Sonnabend

20:30 Uhr | Waldbetretungsverbot in Sächsischer Schweiz teilweise aufgehoben

Das Waldbetretungs-Verbot im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wird weitgehend aufgehoben. Wie das Landratsamt in Pirna am Abend mitteilte, tritt die Änderung am morgigen Sonntag in Kraft. Nur im Waldbrandgebiet Hintere Sächsische Schweiz bleibe das Verbot bestehen. Die Behörde begründete die Lockerung damit, dass trotz sehr geringer Niederschläge die allgemeine Waldbrandgefahr deutlich zurückgegangen ist. Nach neuesten Abgaben des Staatsbetriebs Sachsenforst besteht fast überall nur noch eine geringe bis sehr geringe Gefährdung. Lediglich in den nördlichen Gebieten der Landkreise Nordsachsen und Bautzen gilt noch die mittlere Gefahrenstufe.

17:51 Uhr | Waldbrandgefahr in Sachsen nimmt nur kurzzeitig ab

Die Gefahr von Waldbränden hat am Sonnabend in Sachsen abgenommen. In den meisten Regionen gab es eine geringe bis sehr geringe Gefährdung, wie aus der Übersicht des Staatsbetriebs Sachsenforst hervorgeht. Lediglich in den nördlichen Gebieten der Landkreise Nordsachsen und Bautzen gab es eine mittlere Gefahr. Laut Prognose wird landesweit die Waldbrandgefährdung in der kommenden Woche aber wieder ansteigen. Die Temperaturen sollen nach Angaben des Deutschen Wetterdienst bis Mitte der Woche wieder die 30-Grad-Marke erreichen.

16:36 Uhr | Sachsenforst will über Konsequenzen aus Brand beraten