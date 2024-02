Der Pankow-Sänger denkt auch gern an Puppels Konzertauftritte zurück. Puppel wusste sich auf der Bühne in Szene zu setzen: "Alle zehn Minuten trat er mal vor und spielte mit einem Ausfallschritt einen entscheidenden Akkord. Das war sehr eindrucksvoll."

Die Nachricht von Fritz Puppels Tod erreichte die Öffentlichkeit über seinen City-Bandkollegen Toni Krahl. Dieser zeigte sich fassungslos. Der Musikwelt fehle "ein weiterer kreativer Kopf, der mit seiner Kunst, mit seinen Songs, unser aller Leben bereichert und Millionen Menschen berührt hat", so Krahl.

Auch Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker zeigte sich überrascht vom Tod Fritz Puppels. In den vergangenen Monaten sei es still geworden um Fritz. "Ich wusste, dass er gern auf Reisen ist. Von dieser letzten Reise wird er nicht mehr zurückkehren", so Hassbecker, der 2022 bei einigen Konzerten der City-Abschiedstour mit auf der Bühne stand.