Die Entscheidung steht: Die Kinderklinik am Klinikum Zeitz wird zum 1. Mai geschlossen. Das teilte das Klinikum am Mittwochnachmittag mit. Als Grund gab die Geschäftsführerin des Klinikums, Angret Neubauer, unter anderem den Mangel an Kinderärzten an. Man bedauere den Schritt sehr, könne aber eine Fortführung des Betriebs medizinisch nicht mehr verantworten. Um der Verantwortung für Neugeborene und werdende Mütter gerecht zu werden, bräuchte man eine Betreuung rund um die Uhr, sagte sie. Diese sei nicht mehr zu gewährleisten.