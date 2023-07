In Deutschland sind an diesem Wochenende neue Temperaturhöchstwerte in diesem Jahr gemessen worden. Am heißesten war es nach Daten des MDR-Wetterstudios am Sonntag bis 16 Uhr in Baden-Württemberg am Messpunkt Mannheim-Flugplatz mit 37,9 Grad Celsisus sowie in Offenburg und in Wagenhäusel-Kirrlach mit je 37,6 Grad.

Rekordhitze an diesem Wochenende in Deutschland: Viele suchten Abkühlung am Wasser Bildrechte: dpa

In den drei mitteldeutschen Ländern war es nach Daten von MDR-Meteorologe Jörg Heidermann am Sonntag in Thüringen am heißesten. In Dachwig im Landkreis Gotha wurden bis 16 Uhr 36,6 Grad gemessen. In Sachsen-Anhalt ging es in Eisleben bis knapp an die 36-Grad-Marke heran. In Sachsen kletterte das Thermometer in Bad Lausick bis auf 35,4 Grad. Am angenehmsten war es demnach bei 25,3 Grad auf dem Fichtelberg.