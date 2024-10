Studierendenwerk verweist auf Hemmnisse.

Sozialverband warnt vor dem Ausspielen gegeneinander.

Das Bürgergeld ist eine Art Absicherung für Menschen, die eine passende Arbeit suchen. Peter Zernechel vom Sozialverband Deutschland, erklärt, warum die Leistungsempfänger oft schon in Vorleistung gegangen sind und sagt: "Menschen, die in Lohn und Brot sind, zahlen während ihres Arbeitsverhältnisses Geld an die Arbeitslosenversicherung, um dort Menschen zu unterstützen, die gerade keinen Job haben. Und damit erwerben sie auch die Möglichkeit, wenn sie selbst in diese Situation kommen und ihre Arbeit verlieren, dass aus diesem Topf ihr Lebensunterhalt bezahlt werden kann."

Bei Studierenden sei das anders, ergänzt Zernechel. Hier gehe der Staat in Vorleistung, wenn Bafög gezahlt werde. Je mehr Personen dadurch eine gute Ausbildung ermöglicht werde, desto stabiler werde die Wirtschaft. In einem Land ohne Naturschätze brauche man Fachkräfte, die später im Beruf hohe Steuereinnahmen einbrächten, und diese könnten schließlich auch im solidarischen Sinne umverteilt werden.

Studierendenwerk verweist auf Hemmnisse

Bildrechte: picture alliance / Michael Reichel Wer in Regelstudienzeit fünf Jahre studiert und den Bafög-Höchstsatz bekommt, erhält im Laufe seines Studiums ungefähr 50.000 Euro ausgezahlt. Maximal 10.000 Euro Darlehensanteil muss er davon zurückzahlen. Stefan Grob vom Deutschen Studierendenwerk, findet das nicht ideal: "Wir sagen, Bundesregierung verzichte doch ganz auf diesen Darlehensanteil, weil wir aus Studien wissen, dass Studierende aus weniger vermögenden Haushalten abgeschreckt werden von diesem Bafög-Darlehensanteil".



In diesen Familien, so Grob weiter, würden die Kosten eines Studiums eher überschätzt und der Ertrag durch die späteren Löhne eher unterschätzt. Das schrecke viele ab. Aus Angst vor einer Überschuldung würden sie gar nicht erst einen Antrag für die Staatliche Unterstützung stellen.

Zahlen zum Bafög Im Jahr 2023 erhielt jeder Bafög-Empfänger nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Schnitt 663 Euro pro Monat. Im Vorjahr waren es 611 Euro. 2022 betrug die Förderung pro Monat im Schnitt 579 Euro.



Seit dem Wintersemester 2024/2025 liegt der Bafög-Höchstsatz bei 992 Euro im Monat.

Bafög sei eine coole Sache, eine Erfolgsgeschichte und ganz wichtiges Instrument für mehr Chancengleichheit auch im deutschen Hochschulsystem, erklärt Grob. Es lohne sich, einen Bafög-Antrag zu stellen, auch wenn es diesen Bafög-Darlehensanteil gebe.

Bafög ist eine coole Sache. Bafög ist eine Erfolgsgeschichte. Bafög ist ein wichtiges Instrument für mehr Chancengleichheit auch im deutschen Hochschulsystem. Stefan Grob Deutsches Studierendenwerk

Sozialverband warnt vor dem Ausspielen gegeneinander