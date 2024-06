Weitere Leiche geborgen

Im oberbayerischen Schrobenhausen haben Rettungskräfte am Montag eine Leiche im Keller eines Hauses entdeckt. Es handele sich um eine vermisste 43-Jährige, nach der seit Sonntag gesucht worden war, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

In Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern war am Sonntag an einem Nebenfluss der Donau ein Damm an zwei Stellen gebrochen. Eine Reparatur des Dammes sei nicht möglich, nun müssten Leben gerettet werden, sagte ein Polizeisprecher. Dem Landratsamt zufolge droht ein weiterer Dammbruch an dem Fluss im Bereich von Manching.

Bereits in der Nacht zu Sonntag starb dort ein Feuerwehrmann beim Hochwasser-Einsatz. Er sei mit drei Kollegen mit dem Schlauchboot gekentert und am Sonntagmorgen tot geborgen worden, teilte das Landratsamt mit. Helfer bangen außerdem weiter um einen Feuerwehrmann, der in Offingen in Schwaben vermisst wird. Der 22-Jährige war ebenfalls in der Nacht zu Sonntag bei einem Einsatz in einem Boot unterwegs.

Scholz und Faeser besuchen oberbayrisches Reichertshofen

Bildrechte: picture alliance/dpa | Peter Kneffel Am Montag sind Kanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser in das Flutgebiet gereist, um sich ein Bild der Lage zu machen. Bayerns Regierungschef Markus Söder hat die beiden in das überschwemmte Reichertshofen begleitet. Faeser drückte im Gespräch mit Lokalpolitikern ihre Betroffenheit über den Tod des Feuerwehrmanns aus. "Das ist wirklich furchtbar, was da passiert ist", sagte sie. Daran sehe man, wie gefährlich diese Einsätze seien.

Söder war bereits am Sonntag gemeinsam mit Innenminister Joachim Herrmann in das schwäbische Hochwassergebiet gefahren. Die CSU-Politiker besuchten das schwer betroffenen Diedorf. Für die Bürger sei die Situation eine "extreme Belastung", sagte Söder: "Das ist noch nicht vorbei."

ICE nach Erdrutsch entgleist