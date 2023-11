In Zeitz steht die älteste Brikettfabrik der Welt. Sie wurde vor dem Abriss bewahrt und über viele Jahre hinweg in ein Museum verwandelt. Produziert wurden dort sogenannte Prägebriketts. Diese waren – wie es der Name schon andeutet – mit einer Prägung versehen. Oftmals handelte es sich dabei um den Namen des Werks oder der Marke. Es gab aber auch besondere Ausgaben, zum Beispiel zu Weihnachten als Schmuckbriketts. "Damit sind wir einzigartig in der gesamten Welt. Wir kennen ungefähr 12.000 verschiedene Prägebriketts, also nicht nur wo die Firma sich darstellt, sondern auch Szenen und Botschaften. Bei uns war es der Weltfrieden, in der Bundesrepublik war es das 'Ja zur Braunkohle', Karneval oder auch die Bundesliga", sagt Geologe Andreas Ohse.