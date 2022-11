Manches Glück kommt unverhofft, da kann man nichts Anderes tun, als zuzugreifen. Das hat zumindest die Familie Wagner getan, als in diesem Jahr gleich zwei Bewerbungen auf eine Lehrstelle ins Haus flatterten. Die Wagners sind der Kern der Drechslerei Volkmar Wagner in Riechberg, einem Ortsteil von Hainichen in Mittelsachsen. Birgit Wagner hat in diesem Jahr gleich zwei angehende Holzspielzeugmacherinnen in der Lehre. Bildrechte: privat

Zwei talentierte Frauen klopfen per Bewerbung an Werkstatt-Tür an

"Wir sind ja nicht direkt im Erzgebirge ansässig, da ist es normalerweise nicht so leicht für uns, neue Leute zu finden", sagt Birgit Wagner. Zwar habe der Familienbetrieb mit immerhin 24 Mitarbeitenden auch in der Vergangenheit schon ausgebildet, aber nie mehr als eine angehende Holzspielzeugmacherin oder einen Holzspielzeugmacher auf einmal. Nun bewarben sich in diesem Jahr gleich zwei Frauen. Das Probearbeiten passte bei beiden. "Man merkt das meist gleich am ersten Tag, ob wer geeignet ist oder nicht. Es braucht ein Gespür für das Holz, ein Talent", sagt Birgit Wagner.

Da die Geschäfte gerade gut laufen und weder Inflation noch Krise die Auftragsbücher schmälerten, beschlossen sie und ihr Mann, einfach beide zu nehmen. Und so dachten es wohl viele Ausbildende in diesem Jahr. Das Schulgebäude, in dem angehende Holzspielzeugmacherinnen und Drechsler in Seiffen ihre theoretische Ausbildung erhalten. Bildrechte: Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e. V.

Schule in Seiffen läuft erstmals zweizügig

29 junge Frauen und Männer lernen derzeit an der Holzspielzeugmacher- und Drechslerschule in Seiffen die theoretischen Grundlagen ihres Handwerksberufes. Ihre Ausbildung verläuft dual, sprich: Sämtliche Azubis benötigen zuerst einen Praxispartner, also einen Handwerksbetrieb. Der schickt sie dann zur Berufsschule in Seiffen, der einzigen ihrer Art. Thomas Müller ist Leiter des Berufschulzentrums für Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und Ernährung des Erzgebirgskreises und somit auch für die Holzspielzeugmacherschule in Seiffen verantwortlich. Bildrechte: privat

"Ich denke, dass die Inhaber der Betriebe rings um Seiffen erkannt haben, dass sie in Sachen Nachwuchs etwas tun müssen und daher mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt haben", vermutet Thomas Müller. Er ist der Leiter des Beruflichen Schulzentrums für Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und Ernährung des Erzgebirgskreises und somit auch Chef der Seiffener Zweigstelle für Holzspielzeugmacher.

"In den letzten Jahren gab es sowohl einen Anstieg der Ausbildungsbetriebe, aber auch der Bewerber", sagt der Schulleiter. Ihm sei zudem weitergeleitet worden, dass in diesem Jahr auch einfach sehr viele sehr gute Bewerberinnen und Bewerber dabei gewesen seien - auch so erklärt er die hohe Zahl an Schülerinnen und Schülern.

Die schlägt sich in diesem Jahr auch direkt sichtbar im Schulalltag nieder: Erstmals seit Jahren gibt es wieder zwei Berufsschulklassen. "Wir haben glücklicherweise vor Ort die Kapazitäten, auch was das Personal betrifft", sagt er. An der Seiffener Schule wird auch das Drechseln gelehrt. Bildrechte: Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e. V.