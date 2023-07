Sie würden aber gern Therapien wahrnehmen, wenn es denn welche gäbe, die Ihnen wirklich helfen würden. Oder haben Sie inzwischen resigniert?

Ich würde sehr, sehr gerne an der Krankheit und an den Ursachen der Krankheit arbeiten. Aber es gibt einfach zu viele Therapieversuche. Es gibt zu viele Berichte über irgendwelche Sachen, ohne dass klar ist, welchen Nutzen das wirklich für mich hätte. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, Therapie XY funktioniert bei deiner Symptomkonstellation garantiert, dann wäre ich auch bereit, recht viel Geld in die Hand zu nehmen. Im Moment ist ja fast alles noch keine Kassenleistung. Aber der Markt ist so unübersichtlich für Betroffene, dass es da einfach beim "Trial-and-Error" bleibt. Und auch jeder fehlgeschlagene Therapieversuch kostet unfassbar viel Energie und verschlimmert unter Umständen die Grunderkrankung bis hin zur Bettlägerigkeit.

Welche Hilfe bekommen Sie von Ärzten?

Ich bin "nur" bei meinem Hausarzt in Behandlung. Nur ist dabei wirklich auch in Anführungsstrichen zu sehen, weil ich einen Hausarzt habe, der zum Glück postvirale Symptome kennt und akzeptiert. Es gibt im Moment noch keine Wegweiser durch die ganzen Therapien. Das ist genau das, was bei der Bundespressekonferenz angesprochen worden ist. Es muss viel Geld in die Hand genommen werden, um Grundlagenforschung zu betreiben und eben auch, um vorhandene Therapien auf Evidenz zu überprüfen.

Haben Sie eine Idee, was wirklich funktionieren könnte, auch in Ihrem Fall? In welche Richtung muss man denken?