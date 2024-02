Vor acht Jahren, mitten in der damaligen Flüchtlingskrise, ließen die Wasunger eine Dampflokomotive durch die Stadt rollen, auf der stand "Balkan-Express" und "Die Plage kommt". Gruppenmitglieder waren als Heuschrecken verkleidet. Das sorgte bundesweit für Empörung; die Staatsanwaltschaft prüfte Ermittlungen wegen Volksverhetzung. Und in diesem Jahr? Ist es gut, die Wasunger einfach so machen zu lassen? Ja, findet Christoph Matthes, der Präsident des Thüringer Karnevalvereins. "Egal, was dort auf den Umzugswagen gemacht werden soll, ist per se nicht bösartig gemeint. Man will es auf die Spitze treiben, man will provozieren, und der Karneval soll auch provozieren. Wir haben überall irgendwelche Deppen, warum nicht auch beim Karneval?"