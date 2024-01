"Auch mit Politik(ern) in Krisen, lässt sich Apolle den Fasching nicht vermiesen": Unter diesem Motto zieht der Umzug des Faschings-Regionalverein Apolda e.V. am 10. Februar ab 13 Uhr durch die Stadt.

Mit einem "Erfordia Helau" setzen sich am 11. Februar ab 13 Uhr Narren und Karnevalsfreunde vom Domplatz aus zum großen Festumzug in Bewegung. Ende Januar wurden lediglich halb so viele Teilnehmer angemeldet wie 2019, als der größte Umzug des Landes zuletzt stattfand. Auch "Wagenengel", die für Sicherheit sorgen, wenn der Umzug an den Zuschauern vorbeizieht, werden noch gesucht.