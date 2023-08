Darüber hinaus werden sich auch viele Regionalklassen ändern, das heißt die regionale Einstufung je nach Schadensbilanz. Tina Kunath von der Sparkassen-Versicherung benennt in Sachsen zwei Regionen, wo es aufgrund der Regionalklassenbewertung Änderungen gebe: Das seien die Stadt Leipzig und der Vogtlandkreis. In Sachsen-Anhalt werden die Regionalklassen in vier Zulassungsbezirken angehoben, in Thüringen in fünf.