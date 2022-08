Ändert ein Produkt sein Aussehen oder bekommt einen neuen Hinweis wie beispielsweise "verbesserte Rezeptur" sollten Kundinnen und Kunden hellhörig werden. Dann liegt womöglich ein Fall von "Shrinkflation" vor – so lautet der neue internationale Begriff für die Masche, die auch in England, den USA und Italien bekannt ist.

"Shrinkflation" ist zusammengesetzt aus dem Wort "to shrink", was so viel bedeutet wie schrumpfen oder kleiner werden, und Inflation. Besonders oft scheinen Süßigkeiten in der eigenen Verpackung zu schrumpfen, wie eine Liste mit Mogelpackungen zeigt, die die Verbraucherzentrale seit vielen Jahren pflegt.