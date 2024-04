Ist das der Fall, sollte man seinen Angriff stoppen. Wer dann weiterhin angreift, also etwa nachtritt, wenn der Angreifer schon am Boden liegt, überschreitet die Grenzen der Notwehr. Geschieht das aber aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, wird man nicht bestraft. So steht es in Paragraf 33 des Strafgesetzbuches.