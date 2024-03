Der Leipziger Stadtrat hat auf Antrag der Linken die Grünsatzung beschlossen. Damit wird begrüntes Bauen künftig zur Pflicht. Die Stadt Leipzig soll auch als wachsende Stadt in Zeiten des Klimawandels ein attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort für seine Bürgerinnen und Bürger bleiben, heißt es in der Begründung. Dazu tragen in großem Maße begrünte Freiflächen bei.