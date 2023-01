Urteil: Schottergärten dürfen verboten werden

Knut Kniepig* bekommt von seiner Mutter ein Grundstück in der Schweiz geschenkt. Beide haben die deutsche Staatsangehörigkeit, hatten ihre Wohnsitze in Deutschland aber kurz vor der Schenkung aufgegeben. Knut Kniepig wurde vom Finanzamt aufgefordert, Schenkungssteuer zu zahlen.

Laut Gesetz knüpft die Erbschaft- und Schenkungsteuer an die Staatsangehörigkeit des Erblassers oder Schenkenden an, zudem an seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Allerdings bleibt die Steuerpflicht auch nach einem Umzug ins Ausland fünf Jahre lang weiter bestehen.