Die Bahn mache sich zunutze, dass die GDL mit der Genossenschaft Fair Train selbst einen Tarifvertrag verhandelt habe, erklärte Pötters. Die GDL hatte demnach ihre Mitglieder aufgerufen, bei der Deutschen Bahn zu kündigen und anschließend bei Fair Train anzuheuern. Die Genossenschaft wollte dann die Lokführer zu hohen Tarifbedingungen an die Bahn verleihen. An dieser Stelle setze die Bahn nun an, erklärte der Tarifrechtler.