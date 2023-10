Hohe Schäden Brennende Müllautos: Stadtwerke Erfurt fordern Pfandpflicht für Lithium-Akkus

Akkus stecken in Handys, E-Zigaretten und Laptops. Falsch entsorgt können sie zur Gefahr werden und Brände verursachen - etwa in Müllautos. Mehrere solcher Brände gab in den vergangenen Monaten allein in Erfurt.