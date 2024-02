Andere Anbieter sind da offener. Der Anbieter Moin ist in Sachsen-Anhalt, und auch in Mitteldeutschland, mit 100 Scootern lediglich in Magdeburg vertreten. Der, nach eigenen Angaben, größte E-Scooter-Anbieter Deutschlands Tier ist aktuell mit 500 Scootern nur in Halle zu finden. Zum Vergleich: In Sachsen und Thüringen ist der Anbieter jeweils drei mal zu finden – in Chemnitz (500 Scooter), Leipzig (400), und Zwickau (100) sowie in Erfurt (60), Gera (150) und Jena (400).

Der Anbieter Voi ist in Sachsen-Anhalt gar nicht vertreten. In Mitteldeutschland bietet dieser momentan nur in Leipzig E-Scooter zum Verleih an. "Ein Versuchsbetrieb in Erfurt in 2019 erwies sich als nicht vielversprechend, hauptsächlich aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen", so ein Sprecher von Voi. Weitere E-Scooter-Anbieter haben MDR SACHSEN-ANHALT nicht geantwortet.

Wenige Nutzerzahlen führen zu Rückzug

Wirtschaftlich heißt hier vor allem schlechte Nutzerzahlen. So war der Anbieter Tier von August 2022 bis Juli 2023 mit einer Flotte von 150 E-Scootern kurzzeitig in Merseburg aktiv. "Leider waren die Nutzungszahlen nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Daher hatten wir uns dazu entschlossen, uns wieder zurückzuziehen", heißt es.