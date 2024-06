Mit "Chronos" wollte Koepp die Reise aus "In Sarmatien" (2014) noch einmal in umgekehrter Richtung machen: vom Baltikum über Belarus in Richtung Ukraine und Moldau. In Kaliningrad drehte er schon nicht mehr, weil er Protagonisten, von denen er annahm, dass sie gegen den offiziellen russischen Kurs sind, nicht gefährden wollte. Nachdem die Dreharbeiten zunächst wegen Corona ins Stocken kamen, musste er sie im Februar 2022 wieder abbrechen. Spätestens mit dem russischen Großangriff auf die Ukraine wurde sichtbar, was Koepps Filme schon immer enthielten: "Der letzte Krieg war in den Gegenden, in denen ich gedreht habe, immer sehr nah", sagt der Regisseur.