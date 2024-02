Dass der Krieg in der Ukraine so lange dauern würde, ahnte am 24. Februar 2022 niemand. Damals fand in den ersten Kriegstagen spontan ein Orchester aus Kiew Zuflucht in Gera. 90 Musiker und Musikerinnen zogen mit wenig Gepäck und ihren Instrumenten nach Thüringen. Das Kyiv Symphony Orchestra gibt es dort bis heute: Sie proben, sie reisen und geben Konzerte. Das sei nicht immer leicht, wie der Orchesterleiter Andrii Kuznetsov im Gespräch bei MDR KULTUR betonte: "Wenn wir spielen, spielen wir mit Schmerz im Herz".

Bei Konzertreisen und Auftritten des Orchesters in europäischen Häusern reise die Krise in der Ukraine immer mit. "Es ist wie eine Wunde und immer blutend – immer, jeden Tag", erklärte Kuznetsov weiter. Der Orchesterdirektor hat im Krieg einen Freund verloren. Während er in Deutschland lebt, sind seine beiden Söhne derzeit in der Ukraine – einer davon an der Front.