Wenn das normale Kaufflaschen sind, würde ich die nicht lange benutzen, gerade auch wenn Saft drin war. Zucker ist ein wunderbarer Nährstoff für Bakterien. Wir haben das untersucht, in solchen Flaschen wachsen die Keime noch besser. Es sei denn, man reinigt sie gut in der Spülmaschine. Ich würde die wirklich nach einem Tag verwerfen. Wir kennen das ja mit Getränken in Sporttaschen. Wenn man so eine Flasche vergisst und nach drei, vier Tagen noch trinkt, da sind sehr hohe Keimzahlen drin. Da sollte man nicht am Cent sparen, sondern den Rest lieber wegschütten oder die Flasche entsorgen.