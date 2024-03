Der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) weist die Kritik der DUH zurück. Erstens sei der Antibiotikaeinsatz in den vergangenen Jahren gesunken. Zweitens unterliege die Anwendung klaren Auflagen. "Grundsätzlich muss man dazu wissen, dass in der Tierzucht und natürlich auch in der Geflügelzucht Antibiotika nur ganz streng nach Diagnose und Indikationsstellung und Verschreibungen von Tierärztinnen und Tierärzten angewandt werden", sagt Ann-Kathrin Stoldt, die bei der ZDG für Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit zuständig ist. Kurz: Antibiotika werden nur durch den Tierarzt verschrieben.

Bildrechte: MDR exakt

Allerdings: Besonders kritisch sehen nicht nur Tierschützer den Einsatz von sogenannten Reserveantibiotika. "Colistin ist in vielen Fällen mittlerweile unsere letzte Waffe, die wir noch haben, um Infektionen mit gravierend resistenten Erregern zu behandeln", sagt der Leiter der Klinischen Infektiologie am Uniklinikum Halle, Stefan Moritz. "Wir sehen es so, dass der Einsatz von Colistin in allen anderen Bereichen weitgehend vermieden werden muss." Darunter falle auch die Tierzucht. "Um dieses Antibiotikum für die letzten, kritischen Fälle vorzubehalten."