Fraglich ist, welche Chancen "Bündnis Deutschland" mittelfristig überhaupt hat, eine Rolle im Parteiensystem zu spielen – selbst wenn weitere ehemalige AfD-Abgeordnete nicht nur aus Sachsen überlaufen würden. Eric Linhart ist Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der Technischen Universität Chemnitz. Er sagte dem MDR, dass es zwar grundsätzlich Platz für eine Partei zwischen CDU und AfD gebe. "Ob diese aber wirklich Erfolg bei Wahlen haben kann, ist eine andere Frage." Bisher habe noch keine Partei Kapital daraus ziehen können, dass die AfD so weit nach rechts gerückt sei.

In den vergangenen Jahren hatten mehrere ehemalige AfD-Abgeordnete neue Parteien gegründet, darunter Bernd Lucke (Alfa/später Liberal-Konservative Reformer), Frauke Petry (Die Blauen) und André Poggenburg (Aufbruch deutscher Patrioten – Mitteldeutschland). Der Anfang 2022 aus der AfD ausgetretene Jörg Meuthen wechselte zur Deutschen Zentrumspartei. Eine Zählung des MDR ergab, dass alleine in den vergangenen zwei Legislaturen mehr als 30 AfD-Abgeordnete in Landtagen oder Kreistagen in Mitteldeutschland ihre Partei verlassen haben.