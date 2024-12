Auch JA-Vorsitzender Gnauck, der ebenfalls Mitglied im AfD-Bundesvorstand ist, hat gemeinsam mit seinen Mitstreitern im Bundesvorstand, Dennis Holoch und Alexander Jungbluth, für die Umstrukturierung der Jugendorganisation gestimmt. Jetzt werben sie Seite an Seite mit Tino Chrupalla und Weidel für eine Mehrheit auf dem kommenden Parteitag in Riesa. Zwei Drittel der Delegierten müssten dort im Januar für den Vorschlag des Bundesvorstands stimmen, um Partei und Jugend zu verschmelzen. Die Sache hat einen Haken: Große Teile der Parteijugend wollen nicht mitspielen.

Fest steht: Die Mehrheit der JA-Landesvorsitzenden stellt sich gegen den Beschluss des Bundesvorstandes. In einem Brief an ihre Mitglieder, der MDR AKTUELL vorliegt, beschweren sich die JAler, dass solch ein Schritt nicht kurz vor der Bundestagswahl "zwischen Tür und Angel" beschlossen werden könne – ein klares Misstrauensbekenntnis gegen Gnauck. Die Parteispitze habe den Rest der JA-Führung nie in diesen Schritt eingeweiht. Es leuchte nicht ein, dass die Junge Alternative "von allen Beteiligten als letzte über konkrete Vorstellungen informiert wird", heißt es im Brief.