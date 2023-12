Bildrechte: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

11. Dezember 2023, 05:00 Uhr

Die AfD steht in Umfragen bei Rekordwerten. Nächsten Jahr stehen in Thüringen und Sachsen Wahlen an. Zunehmend stellt sich die Frage: Wie steht die Wirtschaft zur AfD? Tatsächlich sieht ein Großteil der deutschen Wirtschaftsverbände die AfD nicht als einen konstruktiven Verbündeten an. Anders könnte es aber bei Selbstständigen und Handwerkern aussehen.