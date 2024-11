Trotz der neuen Verstimmungen in der Ampel-Koalition wollen SPD und Grünen am Regierungsbündnis mit der FDP festhalten. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch sagte am Montag im ARD-Morgenmagazin, er sei zuversichtlich, dass sich SPD, Grüne und FDP auf ein gemeinsames Konzept zur Ankurbelung der Wirtschaft einigen könnten. Er halte nichts davon, ein irgendwie geartetes Ende der Koalition an die Wand zu malen. "Alle müssen sich am Riemen reißen. Weglaufen gilt nicht."



In anderen Krisensituationen hätten die drei Parteien SPD, Grüne und FDP bereits bewiesen, dass sie gemeinsame Wege finden könnten. Das erwarte er nun auch von allen. Man habe eine "verdammte Verantwortung" in diesen schwierigen Zeiten. Er sei aber zuversichtlich, dass es am Ende allen Beteiligten darum gehe, hier Stabilität herzustellen. Der Streit der vergangenen Wochen müsse enden.