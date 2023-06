Medikamentenmangel Arzneimittel-Hersteller müssen Vorräte anlegen

Fiebersäfte, Krebsmedikamente und andere Arzneimittel sind teilweise ausverkauft und auch nicht lieferbar. Damit es in Zukunft nicht wieder zu solchen Szenarien kommt, hat die Bundesregierung am Freitag eine Gesetzesänderung beschlossen. Hersteller sind nun verpflichtet, Vorräte in Höhe von mehreren Monaten anzulegen.