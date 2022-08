ARD-Deutschlandtrend Mehrheit der Deutschen für AKW-Weiterbetrieb

Auch die rot-grün-gelbe Bundesregierung hat eine etwas längere Nutzung der Atomenergie nicht ausgeschlossen. Vor einer Entscheidung solle aber zunächst das Ergebnis des laufenden erneuten Stresstests zur Energieversorgung abgewartet werden, bekräftigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereits am Mittwoch.



Nach dem Ausstiegsbeschluss aus der Atomenergie sollten die letzten drei deutschen Atomkraftwerke Isar 2 bei Landshut, Emsland bei Lingen in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg spätestens am 31. Dezember 2022 vom Netz gehen.