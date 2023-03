Der 20-jährige Student aus Chemnitz erinnert in dem Zusammenhang an die Anti-AKW-Bewegung und den Kampf um Gorleben: "Man hat ja damals Gorleben als Standort entschieden und hat sozusagen auch die Öffentlichkeit nicht beteiligt. Und das soll jetzt anders sein." So gebe es zum einen die Beteiligungsformate und zum anderen das Nationale Begleitgremium. Das solle sicherstellen, dass das Verfahren transparent und partizipativ ablaufe, erklärt Sittig: "Die Arbeitsschritte und all diese Punkte sind eben dazu da, Vertrauen in das Verfahren zu schaffen, weil es ganz wichtig ist, damit am Ende auch ein Standort akzeptiert wird in der Bevölkerung."