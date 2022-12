Anfang des Jahres brachte die EU-Kommission eine totgeglaubte Diskussion zurück in die deutsche Politik, als sie angab, Atomkraft als grüne Energie einzustufen. Treibende Kraft hinter dem Vorschlag ist Frankreich, das traditionell auf Atomkraft setzt. In Deutschland sollten die letzten drei Meiler 2022 vom Netz gehen. Die AFD hatte bereits Ende letzten Jahres mit einem Antrag auf Laufzeitverlängerung für Aufmerksamkeit gesorgt, der auf breite Ablehnung stieß. Die Bundesregierung hielt am Atomausstieg fest, die CDU-Fraktion verwies vor allem auf Gas als Brückentechnologie. Hier aber ändert der Krieg in der Ukraine und der Konflikt mit Russland die Bedingungen. Netzbetreiber fürchten eine Energiekrise. Zwei Atomkraftwerke sollen nun noch bis April 2023 als Notreserve bereitstehen. Eine Laufzeitverlängerung, die in den vergangenen Monaten immer wieder im Gespräch war, soll es vorerst jedoch nicht geben.