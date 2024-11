Im Mittelpunkt der zweiwöchigen Verhandlungen in Baku steht die Klimafinanzierung. Für die Zeit ab 2025 muss ein neuer Finanzrahmen festgelegt werden. Nach Expertenschätzungen brauchen die Entwicklungsländer für Klimaschutz und Klimaanpassung künftig mindestens eine Billion Dollar pro Jahr.

In einer gemeinsamen Erklärung von Baerbock, Entwicklungsministerin Svenja Schulze, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke hieß es, man wisse, die Verhandlungen würden nicht leicht. Doch jedes Land, dass wirtschaftlich und finanziell in der Lage sei, einen Beitrag gegen das Fortschreiten des Klimawandels zu leisten, sei nun gefragt. Nur so könnten auch die industrieschwachen Länder bei der "klimagerechten Transformation" unterstützt werden.