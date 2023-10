Mehrere tausend Menschen haben sich am Sonntag in Berlin zu einer Solidaritätskundgebung für Israel versammelt. Die Polizei sprach von 10.000 Teilnehmern. Sie folgten einem Aufruf von Initiativen, Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und dem Zentralrat der Juden.

Hauptredner der Demonstration vor dem Brandenburger Tor war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er rief alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zum Schutz des jüdischen Lebens im Land auf. Steinmeier sagte, dieser Schutz sei Staatsaufgabe, aber auch Bürgerpflicht: "Ich bitte wirklich alle Menschen in unserem Land, diese Bürgerpflicht auch anzunehmen."

Steinmeier nannte es "unerträglich, dass Jüdinnen und Juden heute wieder Angst haben – ausgerechnet in diesem Land". Es sei unerträglich, dass jüdische Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schickten und das Berliner Holocaust-Mahnmal von der Polizei geschützt werden müsse: "Jeder einzelne Angriff auf Jüdinnen und Juden, auf jüdische Einrichtungen ist eine Schande für Deutschland." Israel-Hass, der sich auf den Straßen entlade, dürfe nicht geduldet werden.

Mit Blick auf den Terrorangriff der Hamas sprach der Bundespräsident von einem Tag, an dem das Grauen in das Leben der Menschen in Israel einbrach. Noch nie seit dem Ende der Schoah seien so viele Jüdinnen und Juden ermordet worden. Er rufe den Terroristen zu: "Die ganze Welt schaut auf dieses Verbrechen! Beenden Sie die Barbarei! Lassen Sie die Unschuldigen frei!"