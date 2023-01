Das schwimmende LNG-Terminal "Höegh Gannet" am Anleger im Industriehafen Brunsbüttel Bildrechte: dpa

An einem symbolischen Empfang in Brunsbüttel nahmen neben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der RWE-Vorstandsvorsitzende Markus Krebber teil. Habeck sprach vom Einstieg in eine künftige grüne Energieversorgung in Brunsbüttel. Grüne Moleküle – wie regenerativ erzeugter Wasserstoff – seien der Weg, aus der fossilen Energie herauszukommen und Kohle zu verdrängen. "Das ist der nächste große Schritt", sagte Habeck. Perspektivisch soll auch grüner Wasserstoff durch die LNG-Leitungen fließen.