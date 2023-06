Beim Bund-Länder-Gipfel in Berlin sind nach Angaben des sachsen-anhaltischen Ministerpräsidenten Reiner Haseloff keine neuen Entlastungen für die Kommunen bei der Flüchtlingsunterbringung beschlossen worden. Unmittelbar nach dem Treffen sagte Haseloff MDR AKTUELL, mehr Geld für die Kommunen werde es derzeit nicht geben. Es komme jetzt darauf an, den europäischen Aysl-Kompromiss so schnell wie möglich umzusetzen. Allerdings müsse man jetzt schon die steigenden Flüchtlingszahlen bewältigen. Daher müsse beispielsweise die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber beschleunigt werden.