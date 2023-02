Bundesinnenministerin Nancy Faeser will als Spitzenkandidatin der SPD an der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober teilnehmen. Wie die Vorsitzende der hessischen SPD in einem "Spiegel"-Interview sagte, will sie aber während des Landtagswahlkampfes als Innenministerin im Amt bleiben. "Ich halte es in einer Demokratie für eine Selbstverständlichkeit, dass man aus einem Amt heraus für Wahlen kandidieren kann", sagte die 52-Jährige.