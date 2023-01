Giffey sprach sich angesichts der Gewalt von Kindern und Jugendlichen für ein Umdenken in der Justiz aus. Wichtig sei eine schnelle und konsequente Ahndung der Straftaten, insbesondere bei Mehrfachtätern. Es sei nötig, "dass junge Täter noch wissen, wofür sie verurteilt werden". Die SPD-Politikerin betonte, dass sich die Situation in den vergangenen zwei Jahren verschärft habe. "Das, was in der Corona-Pandemie an Einschränkungen gemacht wurde, hat sich auf Kinder und Jugendliche massiv ausgewirkt und in sozialen Brennpunkten nochmals stärker gewirkt".