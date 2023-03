Michael Kretschmer Bildrechte: IMAGO / photothek

Der CDU-Politiker sagte, alle 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten seien sich einig: "So geht es nicht weiter. Die Anzahl der Menschen, die nach Deutschland kommt, muss sich drastisch reduzieren."



Die Bundesregierung müsse aufhören, in Brüssel und in Europa eine Einzelposition zu vertreten. "Frau Baerbock muss aufhören, durch die Welt zu fahren und freiwillige, zusätzliche Aufnahmeprogramme zu vereinbaren, die dann von Ländern und Kommunen abgearbeitet werden müssen." Man müsse über Rückführungsabkommen für abgelehnte Asylbewerber sprechen. Auch hier sei der Bund in der Pflicht. Man brauche ein Gegensteuern. In den Kommunen fehle Wohnraum für Betroffene, außerdem fehle Personal für die Integration.