Bürgermeister, Landräte und Vertreter der Landesregierung haben am Mittwoch in einer Videokonferenz über Probleme bei der Aufnahme von Flüchtlingen in Sachsen beraten. Das Arbeitsgespräch sollte als Vorbereitung für die Ministerpräsidentenkonferenz dienen, die am Donnerstag in Berlin zum Thema stattfindet. Mehrere Teilnehmer des Gespräches warnten davor, dass die Stimmung in Sachsen zu kippen drohe.