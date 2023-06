"Derzeit gibt es eine intensive Wasserstoff-Diplomatie, an der mehrere Bundesministerien beteiligt sind“, sagt Franziska Müller dem MDR. Sie ist Juniorprofessorin für Politikwissenschaften an der Uni Hamburg und untersucht in einem vom Bundesforschungsministerium geförderten Forschungsprojekt, welche Risiken in möglichen Wasserstoff-Exportländern beachtet werden müssen. Mit manchen Staaten gebe es schon konkrete Energiepartnerschaften, über andere werde noch verhandelt, sagt Müller. Am konkretesten sehe es in Namibia aus, dort gibt es Pläne für riesige Photovoltaik- und Windenergieanlagen in der Wüste. Beteiligt ist auch ein deutsches Unternehmen.