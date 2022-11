Wenn nun auch der Bundesrat grünes Licht gibt, kann die neue Grundsicherung für Langzeitarbeitslose wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten. Sie sieht höhere Leistungen für Bezieher der Grundsicherung vor. Der Satz für alleinstehende Erwachsene soll um 53 Euro auf dann 502 Euro pro Monat steigen. Auf Druck der Union wurde allerdings das Schonvermögen für Bürgergeld-Bezieher von 60.000 auf 40.000 Euro abgesenkt. Zudem sollen anders als geplant künftig schon ab dem ersten Tag Sanktionen möglich sein, wenn ein Betroffener die Zusammenarbeit verweigert. Die Ampel-Koalition hatte das erst nach sechs Monaten vorgesehen.

Der Kern der Reform ist eine geänderte Vorgehensweise der Jobcenter gegenüber Arbeitslosen. Das Bürgergeld soll anders als Hartz IV auf langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten setzen anstatt auf die schnelle Vermittlung auch in Aushilfsjobs. Dies gilt insbesondere für die Zeit, in der eine Weiterbildung gemacht wird. Diese Teile der Reform sollen zum 1. Juli in Kraft treten.