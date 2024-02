Haushaltsfinanzierungsgesetz Bundestag beschließt schrittweisen Abbau der Agrar-Subventionen

Bevor das Gesetz zum Haushalt 2024 in Kraft tritt, muss es noch den Bundesrat passieren. Die Länder müssen nicht zustimmen, können aber den Vermittlungsausschuss anrufen. Die Länderkammer hatte es jedoch abgelehnt, das Thema im Schnellverfahren schon heute auf die Tagesordnung zu setzen.

In dem Gesetz enthalten ist außerdem eine höhere Ticketsteuer auf Passagierflüge. Zudem ist eine Verschärfung von Sanktionen beim Bürgergeld auf zwei Jahre befristet. Jobcenter dürfen demnach Arbeitslosen das Bürgergeld für maximal zwei Monate streichen , wenn die Betroffenen zumutbare Jobs immer wieder verweigern. Auch der Bürgergeldbonus von 75 Euro pro Monat wird abgeschafft. Er war für Weiterbildungen eingeführt worden, die nicht auf einen Berufsabschluss abzielen.

Im Anschluss beschloss der Bundestag außerdem den Etat für 2024. Für das Gesetz stimmten in namentlicher Abstimmung 388 Abgeordnete, 279 stimmten dagegen. Unter Einhaltung der Schuldenbremse sind darin neue Kredite in Höhe von rund 39 Milliarden Euro vorgesehen, insgesamt werden Ausgaben in Höhe von 477 Milliarden Euro veranschlagt.