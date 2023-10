Weiden in der Oberpfalz Bundeswehr stellt erstes von sechs neuen Artilleriebataillonen auf

Artilleriebataillon stärkt Kampfkraft von sächsisch-thüringischer Brigade

Mit dem neuen Artilleriebataillon werde die Brigade künftig über eine "eigene Artillerie" verfügen, sagte Butler bei dem feierlichen Appell am Donnerstag in Weiden. Sie sei dann noch besser für "harte" Auseinandersetzungen mit möglichen Gegnern gewappnet. Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine habe gezeigt, dass solche Strukturen zur Abschreckung wieder notwendig seien. Der General spielte damit auf die zentrale Rolle von Artilleriesystemen im Krieg in der Ukraine an. Dort werden auf ukrainischer Seite auch von Deutschland gelieferte Panzerhaubitzen 2000 eingesetzt. Panzerhaubitze 2000 der Bundeswehr Bildrechte: IMAGO/localpic

Im Rahmen des von der Bundeswehr und der Nato angewandten Prinzips des "verbundenen Gefechts" verschiedener Waffensysteme hat die Artillerie unter anderem die Aufgabe, auf größere Entfernung gegnerische Stellungen zu zerstören oder angreifende Truppenverbände zu bekämpfen – und damit eigene Panzer- und Panzergrenadiertruppen zu unterstützen. Die Panzerhaubitze 2000 kann Granaten mit dem Kaliber 155 Millimeter bis zu 40 Kilometer weit schießen.

Künftige Stationierung in Sachsen möglich

Mit dem neuen Panzerartilleriebataillon 375 wird nach Bundeswehr-Angaben eine Einheit wiederbelebt, die es schon einmal gegeben hat: von 1991 bis 2005. Das damalige gleichnamige Bataillon war bis zu seiner Auflösung in Frankenberg in Sachsen stationiert. Ob die Einheit im bayerischen Weiden bleibt oder später an einen anderen Standort verlegt wird, ist laut Bundeswehr noch nicht entschieden. In Frage käme dabei auch eine Verlegung nach Sachsen, da sich Bundeswehr vor einigen Jahren in einer gemeinsamen Absichtserklärung mit dem Freistaat Sachsen zugesagt hat, eine neu aufgestellte Einheit in der Oberlausitz zu stationieren. In Weiden ist bereits das Artilleriebataillon 131 stationiert, das beim Aufbau des neuen Bataillons unterstützen soll.

Teil der "Division 25"