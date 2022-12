Die Gesundheitsministerkonferenz hatte am Montagabend keine Einigung bei den Corona-Schutzvorgaben gefunden. So gab es keine übereinstimmende Position zu einer Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Hessen und Rheinland-Pfalz haben zudem bereits jetzt die Isolationspflicht von mindestens fünf Tagen für positiv Getestete aufgehoben. In Sachsen-Anhalt könnten am Mittwoch sogar sämtliche Corona-Maßnahmen auslaufen.