Zusätzliche Unterstützungsleistungen der Bundesländer sind dem "Welt am Sonntag"-Bericht zufolge in den Zahlen des Bundesfinanzministeriums nicht enthalten.

Ein geringer Teil der Corona-Hilfen floss dem Zeitungsbericht zufolge wieder in den Bundeshaushalt zurück. Nachdem in der ersten Corona-Phase 2020 weitgehend ungeprüft Soforthilfen in Höhe von 14,1 Milliarden Euro an kleine Unternehmen und Soloselbständige ausgezahlt worden seien, hätten die Empfänger nach Kontrollen in den vergangenen zwei Jahren 1,4 Milliarden Euro zurückgezahlt.