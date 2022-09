Die Regelung soll zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. Bisher liegt das durchschnittliche Wohngeld bei 177 Euro pro Monat und Haushalt. Ziel ist laut dem Entwurf, dass Haushalte an den Einkommensgrenzen für Wohngeldanspruch im Schnitt nur noch etwa 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Wohnkosten ausgeben müssen. Bisher liege der Anteil in der Spitze über 50 Prozent.



Der Kreis der Berechtigten wird den Plänen zufolge von rund 600.000 Haushalten auf etwa zwei Millionen ausgeweitet. Dazu gehören demnach künftig auch Menschen, die den Mindestlohn verdienen oder eine Rente in vergleichbarer Höhe haben.