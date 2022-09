Für Marika Tändler-Walenta liegt in jeder Krise auch eine Chance. Die Kreisvorsitzende der Linken in Mittelsachsen kann in ihrer Region noch nicht von einer Austrittsbewegung sprechen: "Vor Ort an der Basis ist es eher so, dass solche Streitigkeiten oder Diskussionen eher zum Zusammenrücken führen. Wir haben keine Austritte gegenwärtig."