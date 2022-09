Wagenknechts Rede am vergangenen Donnerstag hat die Linke in neue Turbulenzen gestürzt. Die Ex-Fraktionschefin hatte der Bundesregierung mit Blick auf Russland vorgeworfen, "einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen" und einen Stopp der Wirtschaftssanktionen gefordert.

Die frühere stellvertretende Fraktionschefin Caren Lay schrieb bei Twitter zu Schneiders Austritt: "Mit Dir verlieren wir einen der Besten, eine wichtige Brücke in die Zivilgesellschaft. Die Entscheidung, Wagenknecht reden zu lassen, war die fatalste von vielen falschen Entscheidungen, es macht mich fertig." Der stellvertretende Linken-Vorsitzende und Wagenknecht-Kritiker Lorenz Gösta Beutin drückte ebenfalls sein Bedauern aus. Die Entscheidung der Fraktionsspitze sei ein "verheerendes Führungsversagen" gewesen. "Es muss ganz anders werden!", schrieb er bei Twitter.

Janine Wissler mit ihrem Co-Parteichef Martin Schirdewan. Bildrechte: dpa

Am Dienstagnachmittag äußerte sich auch Linken-Co-Parteichefin Janine Wissler. "Ich verstehe den Ärger und den Frust darüber, dass Beschlüsse und Positionen der Linken von einigen immer wieder öffentlich konterkariert werden", sagte sie. Aber die Konsequenz, die Schneider gezogen habe, "schmerzt mich zutiefst".



Die Leipziger Linken-Politikerin Juliane Nagel schrieb bei Twitter, der Austritt von Schneider sei ein bitteres und dramatisches Signal. "Er macht deutlich, dass endlich zu handeln ist". Nagel, Mitglied des Landtages in Sachsen, verwies auf einen gemeinsamen Aufruf mit der Thüringer Landtagsabgeordneten Katahrina Koenig und der Sachsen-Anhaltischen Abgeordneten Henriette Quade. Bereits 2.000 Menschen hätten sich dem Offenen Brief angeschlossen.