Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, gibt sein Amt ab. In einem Schreiben an die Fraktion erklärte der 65-Jährige, er werde bei der Vorstandswahl am 4. September nicht erneut kandidieren. Den Entschluss habe er bereits "vor langer Zeit" gefasst und zwar "lange vor der letzten Bundestagswahl". Seine Familie und seine engsten politischen Freunde hätten davon gewusst. Bartsch erklärte, viele hätten ihn in den vergangenen Tagen und Wochen gedrängt, noch einmal zu kandidieren. Er sei aber bei seiner Entscheidung geblieben.